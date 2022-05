Bonell adverteix 'Ferrariman' que la policia vigila les seves imprudències

Recorda que conductes que poden provocar accidents greus “no poden ser tolerades”

El director del departament de Mobilitat, Jaume Bonell, va advertir ahir l’empresari Xavier Caballol, que s’ha fet famós a les xarxes socials per penjar vídeos fent maniobres perilloses a la xarxa viària andorrana amb un vehicle d’alta gamma i que s’ha fet conegut sota el nom de Ferrariman, que la policia vigila les seves imprudències. Preguntat pels periodistes respecte als nous vídeos pujats a les xarxes socials per Caballol i pel perill que suposa per a la seguretat de la resta d’usuaris de la xarxa viària, Bonell va començar la resposta matisant que es tracta “d’una minoria molt residual la

