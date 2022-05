Andorra Recerca + Innovació continua amb el seguiment de la papallona del boix

Actualitzada 25/05/2022 a les 12:22

Andorra Recerca + Innovació, amb la col·laboració del Govern d’Andorra i els comuns d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria segueix portant a terme, des de mitjans de maig i per quart any consecutiu, el seguiment per poder detectar i monitoritzar la invasió de la papallona del boix (Cydalima perspectalis) a Andorra, segons informa l'entitat en un comunicat.Aquesta espècie és una papallona nocturan invasora, originària de l'est asiàtic que es va instal·lar a Europa el 2007. A Catalunya es va detectar per primera vegada el 2014 i la seva propagació ha estat notòria en moltes comarques catalanes. A Andorra és de presència puntual entre el 2017 i el 2020, amb una arribada regular però baixa el 2021 a la part més mediterrània del país. Andorra Recerca + Innovació notifica que comença a veure la pauta del cicle biològic de l’espècie en una zona de muntanya sub-mediterrània, amb dos moments d’eclosió de papallones adultes (bivoltina) a mig juliol i mig setembre. Tot i això, la seva arribada no està comportant cap compromís per la conservació del boix (Buxus sempervirens), planta de la qual s’alimenten voraçment les erugues de la papallona i que és un arbust molt corrent als Pirineus que pot arribar fins la cota de 1.800 m (2.000 m esporàdicament).Així, el principal objectiu del projecte que es du a terme des d’Andorra Recerca + Innovació, segons informa la mateixa entitat, és controlar l’arribada de la papallona i conèixer el seu cicle vital amb el màxim de precisió possible (fenologia) i l’abundància en un entorn de muntanya, per tal d’orientar eventuals tractaments en el futur. En aquest sentit, des del 2021 Andorra s’integra a la xarxa de control de la papallona del boix de Catalunya, ja que les poblacions andorranes seran una continuïtat de les catalanes. Així, sinstal·laran 4 trampes en 2 punts d’Andorra: Sant Julià de Lòria i Santa Coloma, on es fa un seguiment setmanal entre maig i octubre i també es controla el grau de defoliació dels boixos, segons recorda Andorra Recerca + Innovació.