Vela demana el nombre d'alumnes inscrits a títols universitaris estatals

Actualitzada 24/05/2022 a les 17:57

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat una bateria de preguntes escrites dirigides al Govern sobre els alumnes inscrits a títols universitaris estatals, segons informa el PS en un comunicat. Vela considera que "és una informació que la ciutadania hauria de poder disposar a través dels webs de les universitats que ofereixen aquests títols estatals, indicant a les memòries anuals els alumnes inscrits i, evidentment, aquells que també ja han obtingut els estudis".El grup parlamentari informa que la consellera general també ha sol·licitat conèixer el nombre d'alumnes que hi ha matriculats actualment a les universitats privades i públiques del país, desglossat per centres i estudis, la xifra d'estudiants que han aconseguit els títols d'estat corresponents en els darrers cinc anys, la dada de títols estatals creats i plans d'estudis aprovats en el darrer lustre i el nombre de persones que ha iniciat el tràmit d'accés a l'ensenyament superior en aquest període.En aquest sentit, el PS exposa que les preguntes formulades per Susanna Vela també tenen intenció de saber el volum de feina del departament d'Ensenyament Superior, que avalua la idoneïtat de les persones que s'inscriuen a aquests títols estatals universitaris, en especial a les universitats privades, ja que és el ministeri qui duu el control de les persones que volen optar a aquestes titulacions.