Els peixos dels llacs i rius d'Andorra tenen microplàstics als intestins

Els peixos de llacs i rius d’Andorra tenen microplàstics als intestins –en alguns casos s’han trobat fins a 50 fragments–, segons conclou el projecte Plastic0pyR format per centres d’investigació i entitats de França, Andorra i Catalunya. Els animals afectats es troben en zona pirenaica. En aquesta línia, els investigadors apunten que hi ha una clara relació entre el grau d’urbanització i activitat turística propera als rius de muntanya estudiats i la quantitat i tipus de residus plàstics trobats.



Així mateix, afirmen que s’han observat diferències significatives en el creixement i la biodiversitat de microorganismes de substrats naturals com, per exemple, la

#1 Modus vivendi

(24/05/22 08:04)