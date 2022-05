Cinc detinguts per la policia per agredir la parella

Quatre homes i una dona van ser arrestats per delictes contra la integritat física i moral

Quatre homes i una dona residents van ser arrestats la setmana passada per la policia per agredir la parella. La primera detenció va tenir lloc dissabte a Andorra la Vella, quan un home resident de 26 anys va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. Els agents van ser requerits quan l’exparella va presentar una denúncia prop dels serveis policials per un episodi de violència física envers la interessada. El mateix dia a Escaldes-Engordany va ser detinguda una dona resident de quaranta anys quan els agents van ser requerits per una discussió de