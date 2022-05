Carlos Blanco explica les oportunitats per ser un ecosistema per a 'start-ups'

Actualitzada 24/05/2022 a les 20:54

L'emprenedor i 'business angel' Carlos Blanco ha estat aquesta tarda el ponent de la conferència "Ecosistemes Start-up: què són i què aporten a la societat", organitzada per Deilotte i el Diari d'Andorra.Durant la ponència, duta a terme a l'Arthotel d'Andorra la Vella, Blanco ha assegurat que "el país necessita crear primer centres de formació potents per, després, en un termini de cinc anys vista pugui començar a crear projectes".Tanmateix, Blanco ha remarcat que Andorra compta amb aspectes clau per a la creació d'un ecosistema per a 'start-ups' com són la capacitat financera o l'aportació d'inversió privada, així com un bon marc impositiu.