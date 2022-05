Andorra Telecom ha patit 276 ciberatacs des del gener

Actualitzada 24/05/2022 a les 19:28

Andorra Telecom ha detectat 276 ciberatacs des de principis de l'any 2022, tots ells referents a atacs de denegació de servei (DDoS), dels quals, aproximadament més del 80% han estat mitigats satisfactòriament sense que els usuaris els hagin pogut percebre. Aquests atacs van afectar els serveis suportats per la xarxa d'internet, fent que mentre durava el procés de defensa i mitigació, mitigació, els usuaris, de manera puntual i aleatòria, podrien haver notat una degradació del servei d'internet. La parapública, però, assegura que "en cap cas el servei va quedar interromput. Els serveis públics essencials, com ara la telefonia de veu fixa o mòbil, no s'han vist afectats". Així es desprèn de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata, Roger Padreny Carmona, relatives als atacs a la ciberseguretat de la parapública.Així, els atacs a la companyia haurien augmentat considerablement fins a un 273% respecte a l'any 2021 quan se'n van produir 68 durant el mateix període, suposant un decrement del 49,28% respecte a l'any 2020 quan se'n van produir 148 al llarg dels mateixos mesos (el que va suposar un increment del 139% respecte al 2019). És a dir que l'any 2021 va ser quan es van registrar un menor nombre de casos que poden tenir afectació als serveis de telecomunicacions, segons les dades facilitades pel ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres.En la mateixa resposta, l'executiu assegura que Andorra Telecom va perfeccionant les seves solucions de forma permanent per tal de protegir la xarxa de l'augment de les ciberamenaces i augmentant la seva capacitat de resposta per mitigar-les. Per altra banda, no s'especifica els recursos destinats a solucionar els diferents atacs perquè justifiquen que aquests "van evolucionant per protegir de forma general les amenaces de forma proactiva i adaptant-se en funció de les noves tècniques utilitzades".En la mateixa línia, l'executiu defensa que la parapública "disposa de les mesures necessàries i de la redundància física i lògica necessària per garantir la continuïtat dels serveis". Per la qual cosa, davant d'incidents de seguretat extraordinaris, "s'activen de manera immediata els equips de resposta a incidents de la mateixa companyia i els seus proveïdors, igual que es fa davant de qualsevol altra eventualitat que pugui afectar els serveis". No obstant això, Govern indica que les futures inversions que té previst fer la companyia "són de caràcter reservat i confidencial i no poden fer-se públics per raons de seguretat", tot i que les facilitarà al conseller socialdemòcrata que ho ha sol·licitat.