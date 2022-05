La nova normativa evitarà que els vols s’hagin de desviar a Alguaire

L’aeroport d’Andorra-la Seu es regirà aquest estiu per un nou protocol que vincularà la quantitat de persones que pot transportar un avió amb la temperatura exterior. Així ho van informar ahir fonts del ministeri d’Economia després del darrer episodi que va protagonitzar la compa­nyia Air Nostrum divendres passat, en què un avió procedent de la línia regular de Madrid va ser desviat a Alguaire en no poder aterrar per la forta calor. En aquest sentit, les fonts del ministeri van explicar que l’aeroport d’Andorra-la Seu funciona amb un protocol conservador que es va crear l’any 2015 i que especifica que,

#2 Lluc

(24/05/22 06:32)



#1 indignadíssim Perjohan

(24/05/22 06:23)