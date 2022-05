L’executiu cerca un espai per a les famílies que fins ara estaven en apartaments turístics i que ara el sector reclama davant l’inci de la temporada d’estiu

L’arribada de refugiats ucraïnesos a Andorra –majoritàriament dones i nens– s’ha aturat coincidint amb l’actual fase d’estancament de la guerra i comencen a ser moltes les famílies que ja fan plans per retornar al seu país, en alguns casos desconeixent si trobaran alguna resta del que va ser la seva llar.



Paral·lelament, el Govern està treballant per trobar un nou allotjament per a aquells refugiats que actualment ocupen un apartament turístic. El termini màxim és l’1 de juliol, data en què aquests pisos estan reservats com a destinacions de vacances. Altres, amb menys sort, han de deixar els seus domicilis provisionals