Jornada de matemàtiques de batxillerat transfronterera

Actualitzada 23/05/2022 a les 17:34

Onze alumnes de l'Escola Andorrana de Batxillerat, van participar en la primera edició del DiMaTPirineus, el Dissabte de les Matemàtiques transfronterer, que pretén apropar les matemàtiques als joves a través de la curiositat, segons informa l'executiu. Així, els alumnes es van distribuir en tres tallers on se'ls va plantejar una sèrie de problemes a resoldre per parelles.El DiMaTPirineus es tracta d'una iniciativa que es realitza a Figueres des de fa una dècada i que enguany s'ha celebrat per primer cop a l'Institut Joan Brudieu a la Seu d'Urgell.Àlex Farré i Daniel Ramos van ser segons a 'Euclides i el xifrat de clau compartida'; Simon Sidorov i Max Barcons van guanyar a 'Una eina per modelar la incertesa'; Anna Calaf i Mireia Iranzo van ser primeres i Martina Flix i Ariadna Pereira segones a "Les matemàtiques de les poblacions". A més, els professors acompanyants van poder participar en un taller sobre una eina pedagògica digital útil per l'ensenyament de les matemàtiques, segons destaca l'executiu.