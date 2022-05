Detinguts dos joves al centre de la capital

Actualitzada 20/05/2022 a les 16:12

Dos joves han estat detinguts pels volts de les tres de la tarda al carrer Roger Bernat III d'Andorra la Vella després que la policia hagi estat requerida per un incident de trànsit. El conductor del vehicle ha estat arrestat per donar positiu en el control d'alcoholèmia i l'acompanyant per enfrontar-se amb els agents, segons ha explicat la policia.La intervenció del cos de seguretat s'ha produït perquè els joves circulaven en un vehicle i han volgut entrar per una zona en obres per la que no es pot transitar. En aturar-se per no poder avançar han col·lapsat el trànsit i els veïns han avisat als agents perquè els joves demanaven que els deixessin passar cap al carrer Callaueta, segons han relatat testimonis dels fets.La patrulla de la policia ha trobat que el copilot del cotxe, matrícula d'Andorra, estava desmaiat i han avisat els serveis sanitaris d'emergència perquè el poguessin atendre. Quan el jove s'ha despertat s'ha mostrat molt agressiu amb els agents i s'ha enfrontat als policies fins que han pogut immobilitzar-lo i detenir-lo per un delicte d'injúries i resistència als agents. Després ha estat arrestat el conductor del vehicle i els agents han fet un escorcoll del cotxe.Al lloc dels fets s'han desplaçat dues patrulles de policia, una ambulància i agents de circulació d'Andorra la Vella.