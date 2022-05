Les Jornades sobre la innovació i noves tecnologies, el 31 de maig

Actualitzada 19/05/2022 a les 06:33

Les Jornades de la innovació i les noves tecnologies Inntec, que se celebraran dimarts 31 de maig i dimecres 1 de juny al teatre de les Fontetes de la Massana, tornen a un format presencial en la seva sisena edició i tractaran sobre la transformació digital en els sectors de l’hoteleria (hospitality) i de noves tendències tecnològiques com el metavers, els NFT (non fungible tokens) i la tokenització, segons va informar Andorra Clúster de la Tecnologia i la Innovació (Actinn). Així, el primer dia es dedicarà als nous models de relació amb els clients en el sector dels hotels i els allotjaments, on els viatgers cada vegada són més digitals i es fomenta la realitat virtual, la realitat augmentada, la intel·ligència artificial, l’internet de les coses i les habitacions intel·ligents. El segon dia se centrarà en les noves tendències tecnològiques del 2022, com el metavers, els non fungible tokens (NFT) i la tokenització. L’organització va destacar que la indústria mundial del metavers generarà un negoci de 18.500 milions d’euros en els propers vuit anys i tindrà un impacte especial en sectors com el de les comunicacions, les xarxes socials, les finances, els videojocs, l’oci o el turisme.