El Govern recorda que en els organismes públics s’ha de fer servir l’idioma oficial en el tracte amb els administrats

El ministeri de Cultura i el departament de Política Lingüística estan profundament preocupats pel poc ús del català entre els treballadors de l’Administració en el tracte diari amb els ciutadans, especialment pel que es considera “mal hàbit” de canviar de llengua de manera quasi automàtica.



Aquesta situació, que ha generat diverses queixes, ha fet que la secretaria general s’hagi adreçat als funcionaris per fer-los arribar la demanda que respectin l’idioma oficial, tal com es reflecteix a l’article 5 del Reglament de l’ús de la llengua oficial amb els administrats.



Des de Política Lingüística no es vol fer polèmica ni generar un conflicte

#6 Andorrà

(19/05/22 07:40)



#5 la niña de la curva

(19/05/22 07:39)



#4 D

(19/05/22 07:36)



#3 La Perdiu

(19/05/22 07:34)



#2 Lintu

(19/05/22 07:34)



#1 Ja era hora

(19/05/22 07:24)