El salari medià puja un 5,6% i arriba als 1.792 euros

Actualitzada 19/05/2022 a les 12:19

El nombre total d'assalariats del mes de febrer del 2022 era de 42.897 persones, fet que representa una variació positiva del 19,6% respecte al mateix mes de l'any anterior, en què n'hi va haver 35.854. Pel que fa a les dades avançades del mes de març, segons l'informe que publica aquest dijous el departament d'Estadística, els assalariats disminuïen a 42.795, representant, però, una variació positiva del 14,2% respecte al mateix mes de l'any anterior. La massa salarial se situava en els 99,81 milions d'euros augmentant respecte a la del febrer quan era de 96,96 milions d'euros i un 17,4% respecte el març del 2021. El sector que presenta una variació positiva més destacable és l'"Hoteleria" amb un 182,5%. Cap sector presenta una variació negativa pel que fa a la massa salarial.Per altra banda, el salari mitjà del mes de febrer s'ha situat en 2.260,25 €, un augment del 7,3% respecte al mes de febrer de l'any anterior, mentre que el salari mitjà avançat de març se situa en els 2.332,18 euros. Quant al salari medià del mes de febrer, s'ha situat en 1.750,00 €, el que representa un 77,4% del salari mitjà. Al març el salari medià avançat se situa en 1.792,25 euros. Durant el mes de febrer del 2022, tres assalariats s'han vist afectats per les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arran de la covid-19.Estadística registra que el febrer d'enguany presenta l'increment més destacat del nombre d'assalariats, comparat amb el mateix mes de l'any 2021 en el sector de l'"Hoteleria" amb un augment del 119,2%. En canvi, el sector que presenta un decrement més destacat en el nombre d'assalariats és "Llars que ocupen personal domèstic", amb una disminució del 4,4%.Segons les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, la mitjana d'assalariats és de 38.791 persones, un creixement del 4% comparat amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és "Altres activitats socials i serveis personals", amb un increment del 14,1%. En canvi, el sector que presenta un decrement més destacat és "Comerç al detall, llevat de vehicles de motor", amb un 4% menys. D'acord amb les dades acumulades de gener a febrer, la mitjana mensual de la massa salarial és de 94,71 milions d'euros, equivalent a una variació positiva del 24,2% respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més destacada és l'"Hoteleria", amb un 150,4%. "Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials" és el sector que presenta la variació negativa més destacable, de l'1,3%.El nombre global de demandants en recerca de feina a final de mes d'abril és de 407 persones, amb una variació positiva respecte al mes anterior de l'1,2% (quan hi havia 402 persones), i una disminució del 68,4% inferior al mateix mes de l'any anterior (quan comptava amb 1.288 persones), segons publica Estadística aquest dijous.El nombre de demandants en millora a final de mes és de 396 fet que representa una variació mensual negativa del 7,5% respecte al mes anterior quan eren 428 i una variació també negativa del 48,6% respecte a l'abril de l'any 2021 quan eren 771 persones.Per altra banda, el nombre de demandants de serveis a final de mes és de 60. D'aquests, 2 són demandants en situació de baixa mèdica superior a sis mesos i 58 són demandants de serveis en situació d'ocupació. La variació respecte al mes anterior és negativa d'un 10,8% per als demandants de serveis en situació d'ocupació i també negativa del 33,3% per als demandants de serveis en situació de baixa mèdica superior a sis mesos. Del total de demandants, més de la meitat (un 51,1% és a dir 208) són dones i 199 són homes, el que suposa un 48,9%. Pel que fa a la nacionalitat, un 45,2% són andorrans, el que suposa un total de 184 demandants, 127 són espanyols (un 31,2%), 10 francesos (un 2,5%), 29 portuguesos (un 7,1%) i 57 d'altres nacionalitats (un 14%). La majoria dels demandants, un total de 226 persones, fa menys d'un any que es troba en recerca de feina.Pel que fa al llocs de treball oferts a finals de mes era de 1.131, el que equival a una variació mensual negativa del 23,3% quan eren 1.474 el mes anterior, i una variació del positiva del 90,1% respecte a l'abril de l'any 2021 quan es comptava amb 595 ofertes de treball.Estadística destaca que un total de 23 persones són beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada per Govern, el que suposa una variació negativa del 14,8% respecte al mes anterior quan hi havia 27 persones i un decreixement del 89% respecte a l’abril de l’any anterior quan en gaudien 209 persones.Així mateix, a l'abril s'han fet 23 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació i 17 mitjançant els programes de treball temporal. Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi ha 67 que van trobar feina pels seus propis mitjans.