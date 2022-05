Condemnat a 5 anys de presó el conductor de l'atropellament del McDonald's

Actualitzada 19/05/2022 a les 13:55

El Tribunal de Corts ha condemnat a quatre anys de presó ferms i un condicional a l'autor de l'atropellament mortal del McDonald's per un delicte d'homicidi dolós. Finalment, Corts no hi ha vist les circumstàncies necessàries per valorar un delicte d'assassinat, tal com demanava el ministeri fiscal i l'acusació de la mare i la germana del finat.L'atropellament mortal va tenir lloc a l'avinguda Tarragona la nit del 21 d'agost del 2020. Les imatges de les càmeres, mostrades en el judici, ensenyaven com el turisme de la víctima, que circulava pel carril esquerre de l’avinguda Tarragona, de cop i volta va realitzar una maniobra per incorporar-se al carreró del McAuto, tallant completament la trajectòria del cotxe de l’acusat, que avançava pel carril de la dreta. Tot seguit, la víctima va retrocedir lleugerament el vehicle, el va aturar i va baixar. L’acusat, que havia frenat davant la maniobra, va avançar el vehicle per posar-se a l’altura de l’home, que es va dirigir a la finestra del copilot –baixada– i els va dir alguna cosa. Després, l’acusat va avançar lleugerament el cotxe, com si volgués marxar, però la víctima es va aturar davant del vehicle i el va colpejar per després dirigir-se cap a la finestra del pilot. En qüestió de segons, el conductor va arrencar el totterreny fent un gir cap a l’esquerra, el va atropellar i, immediatament, va tornar a aturar l’automòbil.En el judici a Corts, el fiscal va considerar que els fets eren constitutius d'un assassinat, pel qual demanava 16 anys de presó, mentre que l'acusació formulada per la mare i les germanes de la víctima demanava 20 anys. En canvi, la defensa reivindicava que no hi va haver intencionalitat i qualificava els fets d'homicidi per imprudència greu, demanant set mesos de presó. L’autor de l’atropellament –que fa un any i mig que està empresonat– va manifestar durant el judici que va realitzar una maniobra evasiva “per marxar del lloc” i que “en cap moment vaig tenir la intenció de fer-li mal”.