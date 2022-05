Absolt el pneumòleg acusat d'homicidi per imprudència

Actualitzada 19/05/2022 a les 14:40

El pneumòleg a qui s'acusava d'haver comès un delicte per imprudència professional ha estat absolt. El Tribunal de Corts ha considerat acreditat que, en aquell moment, el sistema assistencial de l'hospital no complia amb els estàndards de qualitat actuals. Així, un seguit de circumstàncies van fer que mai ningú arribés a assenyalar que la pacient patia una malaltia i, per tant, el metge no ho va poder saber. De fet, la sentència sosté que "el delicte no és constituït. És el sistema el que falla estrepitosament".Els fets es remunten al 2005, quan l'especialista va ser assignat metge tractant d'una pacient ingressada per una infecció respiratòria greu. Durant el cap de setmana, la pacient va quedar sota la responsabilitat d'una altra metgessa, que va demanar unes analítiques amb caràcter no urgent. Passat el cap de setmana, el pneumòleg va assignar l'alta sense arribar a conèixer que patia hepatitis C. El metge no va arribar a saber els resultats i, per tant, la pacient mai va arribar a conèixer que patia hepatitis C. La dona va morir al cap d'uns anys per complicacions derivades de no haver-se tractat.