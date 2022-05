Terceravia presenta 14 esmenes al canvi de la llei de la Justícia

Actualitzada 18/05/2022 a les 11:46

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha entrat a tràmit catorze esmenes al Projecte de la llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia. L'objectiu principal de la majoria d'esmenes és "evitar que canviïn altres textos legals vigents, com el recentment aprovat Codi de Procediment Civil", apunta el partit en nota de premsa.Cinc de les esmenes presentades s'orienten a suprimir les diferents disposicions finals. D'altra banda, el president del grup parlamentari, Josep Pintat, proposa que la composició del Consell Superior de la Justícia estigui format per cinc membres designats entre andorrans majors de vint-i-cinc anys i amb formació jurídica MATES 4. Terceravia proposa excloure "totes aquelles persones vinculades en els darrers dos anys a l'exercici del dret com advocats, fiscals, magistrats, batlles, secretaris judicials o saig".Finalment, el grup parlamentari presenta una esmena per a garantir la "imparcialitat" dels tribunals i la seva independència; adequar la carrera judicial dels batlles i magistrats en coherència amb la Llei de Relacions Laborals; assegurar la imparcialitat i la transparència en els procediments de subhasta; i evitar la creació de noves places de batlles i magistrats, en moments puntuals que comportin un increment de pressupost.