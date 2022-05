Temperatures set graus més altes de l'habitual

El servei de Meteorologia alerta de la situació “anòmala” arran del canvi climàtic

El servei de Meteorologia va advertir a principi de setmana que fins a dilluns vinent es podien assolir temperatures de prop dels 30 graus al sud del Principat. El meteoròleg Guillem Martí, del servei de Meteorologia, assegura que “estem vivint una situació anòmala; no podem parlar d’onada de calor perquè no estem en els llindars però és cert que per trobar-nos en l’època en la qual estem tenim una temperatura molt més alta de l’habitual”. De fet, Martí assenyala que si bé no s’ha batut cap registre rècord, aquests dies s’estan marcant temperatures entre sis i set graus més altes