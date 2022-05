La CEA carrega l'augment de la cotització als treballadors

La patronal accepta l’increment de quatre punts de les cotitzacions però vol que tres els assumeixin els treballadors i un les empreses

La reforma de les pensions va tornar a evidenciar ahir que les visions de la patronal i dels sindicats estan molt allunyades. Les propostes fetes públiques ahir pels dos actors socials per intentar garantir la sostenibilitat del sistema de pensions van estar marcades pels increments de les cotitzacions, l’edat de jubilació, així com el nou sistema impositiu proposat pels sindicats.



La Confederació Empresarial d’Andorra (CEA) va acceptar l’increment de quatre punts de les cotitzacions proposat per la CASS, però va defensar que siguin els treballadors els que assumeixin bona part de l’increment. “La majoria de països d’Europa tenen un millor equilibri