300 estudiants, a la jornada de portes obertes de l'UdA

Actualitzada 18/05/2022 a les 06:37

Un total de 300 alumnes de primer de batxillerat dels tres sistemes educatius van assistir ahir a la jornada de portes obertes que va celebrar la Universitat d’Andorra. L’esdeveniment, que es fa coincidir amb el període de preinscripcions per estudiar al centre, es va recuperar després de dos anys d’aturada per la pandèmia. Els estudiants van poder conèixer les instal·lacions del centre i l’oferta de formació que poden seguir al país en la 15a edició de la Diada universitària, segons va informar l’UdA. Els estudiants, que provenien de l’escola andorrana de batxillerat, el Lycée Comte de Foix, el col·legi María Moliner, el Sant Ermengol i l’Agora International School van poder gaudir d’un espectacle de màgia matemàtica i d’un dinar a la plaça de la Germandat. El centre va organitzar per als joves tallers i presentacions dels bàtxelors presencials d’infermeria, informàtica i administració d’empreses, impartits per estudiants i docents de l’UdA.L’UdA va destacar que durant les dues properes setmanes hi haurà sessions informatives temàtiques per a totes les persones interessades a matricular-se.