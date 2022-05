Terceravia vol destinar la taxa turística a la formació del sector

Actualitzada 17/05/2022 a les 17:01

El conseller general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Joan Carles Camp, proposa que part de la taxa turística es destini a la professionalització i la formació del sector. Segons informa el partit en nota de premsa, Carles ha entrat a tràmit sis esmenes al Projecte de llei reguladora de l'import sobre les estades en allotjaments on destaca la petició perquè part d'aquests recursos es destinin també "a la formació tant per la gestió administrativa i econòmica d'empreses d'allotjaments turístics i de restauració, com en formació dels treballadors del sector".Tanmateix, Terceravia suggereix que es reguli el règim de 'bed&breakfast', una activitat que només s'accepta, segons les esmenes del patit, com a establiment complementari d'allotjament turístic en establiments "amb encant com cases pairals, bordes, habitatges unifamiliars d'alta qualitat, però que en cap pas s'accepta aquesta activitat en habitatges plurifamiliars". Així Carles considera que el "'bed&breakfast' de qualitat pot aportar un valor afegit a l'oferta turística actual".D'altra banda, el grup parlamentari ha afegit un article per prohibir la venda per sota de cost o sota el preu d'adquisició de productes o serveis oferts per les empreses d'allotjament turístic. Per això el grup demana que Govern publiqui via reglament els barems de preus mínims segons les categories dels establiments, "que s'haurà d'actualitzar anualment". Finalment, Terceravia ha entrat dues esmenes que tenen com a objectiu que la taxa turística s'apliqui sobre les pernoctacions.