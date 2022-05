Tallers i teatre contra la discriminació per gènere

Actualitzada 17/05/2022 a les 17:49

La iniciativa impulsada per dotze alumnes de l'Escola Andorrana de Batxillerat amb taules rodones, xerrades, tallers, música, l'obra de teatre 'Sex Education" i un escape room ha servit per celebrar avui la Jornada contra la discriminació de gènere. Els joves han organitzat les activitats coincidint amb el Dia Internacional contra la LGTBfòbia en el marc del Pla d'Igualtat de Gènere i del seu Projecte de Participació, Actuació i Servei (PAS), segons ha explicat el Govern.La jornada pretén fer reflexionar, sensibilitzar i debatre sobre la diversitat de gènere als estudiants "i donar visibilitat a un tema present en el dia a dia dels adolescents", indica l'executiu. I remarca que la direcció del centre fa una valoració molt positiva de la jornada i destaca l'esperit crític dels alumnes que promouen iniciatives "que ens qüestionen com a societat i ens ajuden a avançar".Les activitats han aplegat 210 alumnes de primer de batxillerat i la conclusió de la jornada ha estat que "hi ha idees antigues que creiem que s'han de canviar, tant per part dels alumnes com dels professors" i "que s'ha pogut parlar de tot i hem après moltes coses", recull el comunicat de Govern.