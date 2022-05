Els sindicats proposen apujar 8 punts la cotització de pensions

Actualitzada 17/05/2022 a les 18:53

La proposta sindical d'alternativa a la reforma de les pensions, que presentaran el 7 de juny a la Comissió, suggereix un augment general de les cotitzacions de pensions de vuit punts de forma gradual. Actualment, la cotització se situa en el 12% i la CASS demanava que s'apugés fins al 16%. Els sindicats consideren que la cotització de les jubilacions hauria d'assolir progressivament un total d'aproximadament 30 punts, i "així situar-les vora les ja existents als països de l'entorn europeu". Així, apunten que el topall màxim de cotització "no pot evitar" que les empreses paguin pels salaris més elevats. Per això, el document emès pels sindicats i que proposa la seva alternativa a la reforma de pensions, deixa clar que "en cap cas" s'establiran cotitzacions obligatòries per al finançament dels plans de pensions d'empresa. Les organitzacions sindicals també rebutgen "tots aquells mecanismes que advoquin per l'augment de l'edat de jubilació", després que la CASS suggerís que l'edat mínima per jubilar-se s'augmentés als 67 anys.Entre la resta d'accions que traslladaran els sindicats al Consell hi apareix la reforma i el creixement de la protecció de les pensions assistencials i no contributives amb càrrec al pressupost públic, i estimular a les empreses perquè "reparteixin més justament" el valor afegit que obtenen en la producció cap als treballadors, augmentant així els salaris directes i indirectes. A més, els sindicats demanen que s'equiparin les pensions al salari mínim interprofessional, i consideren que seria adient crear comitès d'empreses "per evitar possibles abusos".D'altra banda, la proposta dels sindicats demana que les pensions es revalorin "sempre amb l'IPC", i que s'afegeixi cada tres anys la diferència entre el creixement salarial i l'índex de preus. Finalment, les organitzacions fan una crida a l'elaboració d'un referèndum dirigit als cotitzants perquè puguin decidir sobre el seu futur.