Actualitzada 17/05/2022 a les 19:51

Un conductor andorrà ha estat denunciat penalment aquest matí quan circulava a 198 km/h per la C-14, en un tram on la velocitat es troba limitada a 90 km/h, segons informen els mossos d'esquadra. L'infractor ha estat enxampat al punt quilomètric 65, dins del terme municipal de Verdú (Urgell), on els agents tenien establert un control de velocitat. El denunciat haurà de comparèixer davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera quan sigui requerit.