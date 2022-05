Dos detinguts per maltractar els fills menors d'edat

El cos de policia informa de l’arrest d’un home per un delicte contra la llibertat sexual

Dues persones han estat arrestades per la policia durant la darrera setmana per maltractar els respectius fills menors d’edat, segons va informar ahir el cos de policia.



La primera detenció es va produir divendres al migdia a Escaldes-Engordany, quan la policia va arrestar un home resident de 61 anys per maltractar la seva filla menor d’edat. La segona detenció va ser la d’una dona resident de 38 anys per maltractar en aquest cas la seva filla menor d’edat. La policia va intervenir la tarda de diumenge passat a Ordino. Totes dues persones estan acusades del delicte contra la integritat física i

(17/05/22 08:07)