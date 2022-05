Actualitzada 17/05/2022 a les 12:33

L'interrogatori a Santiago de Rosselló en el marc de la causa primera de BPA ha arrencat aquest matí. Ara bé, l'exdirectiu de la Banca Privada d'Andorra, acollint-se als seus drets, no contestarà les preguntes plantejades pel fiscal Alfons Alberca.De moment, s'ha procedit a la lectura de la declaració que Rosselló va fer durant la fase instrucció el 2015 i d'alguns documents, així com a l'escolta d'una declaració feta el 2016. Quan s'acabi l'exposició de tots els folis i arxius que el fiscal consideri, Alberca procedirà a plantejar qüestions en el marc del cas Gao Ping. Tot apunta, doncs, que les pròximes jornades giraran al voltant d'una bateria de preguntes que l'acusació pública llançarà, però que quedaran a l'aire.Santiago Rosselló és un dels principals encausats i s’enfronta a la segona pena més important, després de l’exdirector general de BPA, Joan Pau Miquel. En concret, l’acusació pública reclama que se'l condemni a vuit anys de presó, a deu d’inhabilitació i a una multa de 70 milions d’euros.La vista per l'anomenat cas Gao Ping es va reprendre la setmana passada. Ahir va finalitzar l'interrogatori a l'excap de blanqueig de BPA, Isabel Sarmiento, que únicament va respondre les preguntes de les defenses. El judici de BPA ha patit diversos ajornaments des que es va iniciar el gener del 2018. La darrera suspensió es va produir a mitjan gener, quan l'advocat Josep Anton Silvestre va renunciar a portar la defensa de sis dels acusats. Silvestre va al·legar no trobar-se amb força per seguir amb la representació lletrada, adduint qüestions de consciència per deixar el cas.