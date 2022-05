Andorra Turisme posa a la venda les entrades per a l'espectacle del Cirque du Soleil

Actualitzada 17/05/2022 a les 06:53

Les entrades per a l’espectacle MUV, del Cirque du Soleil, es van posar ahir a la venda per al públic en general tant per assistir-hi dempeus com assegut, segons va informar Andorra Turisme. L’entitat va recordar que es mantenen els preus del 2019, l’última representació que es va poder fer, per als tiquets de seient, que costaran entre 20 i 22 euros de dimarts a dijous i entre 23 i 25 euros els caps de setmana.Andorra Turisme ha posat a la venda 64.240 seients en les 22 representacions que la compa­nyia canadenca farà de l’obra creada específicament per al Principat. I hi haurà 44.000 places a cinc euros per veure MUV dempeus. Per primera vegada són entrades de pagament “amb la intenció de donar més valor a l’espectacle i evitar la no-assistència de les persones que reservaven plaça dempeus”, va recalcar l’entitat. Les entrades per a l’espectacle, que enguany se celebrarà a l’aparcament del costat de la plaça de braus, es poden adquirir al web visitandorra.com, a l’oficina de turisme de la capital o a Illa Carlemany.