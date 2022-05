Les associacions demanen aplicar més àgilment el pla de salut mental

L’entitat en defensa dels joves en risc reclama la cobertura de la psicologia

L’Associació de Familiars per a la Salut Mental (AFMA) i l’Associació per la Defensa dels Joves en Risc (ADJRA) comparteixen la visió a llarg termini del Pla integral de salut mental (PISMA) però consideren que hi ha certes qüestions que s’han de tractar amb urgència. Sandra Cano, presidenta de l’ADJRA, assegurava que hi ha massa casos d’infants que es tracten fora del país, cosa que genera molts problemes a les famílies: “Volem denunciar públicament que per a moltes famílies la despesa de tenir els fills fora és altíssima”, va assegurar. El PISMA és un pla elaborat per fer el salt