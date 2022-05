La població augmenta a 80.224 persones a l'abril

Actualitzada 16/05/2022 a les 11:37

El Principat continua guanyant població i supera la barrera de 80.000 habitants a l'abril amb un increment del 2,2% respecte fa un any, segons publica Estadística aquest matí. El registre indica que Andorra té 80.224 censats que representen 1.690 persones per sobre del total de l'abril del 2021.El creixement de població més important en percentatge s'ha produït a Canillo que suma 364 residents més, un 8% de pujada, seguit de la Massana que acumula 321 habitants nous, un 3,1% per sobre del global de l'abril anterior. En xifres absolutes l'augment més elevat és a la capital amb 384 inscrits al cens que equivalen a un increment de l'1,7%. Els nous residents de l'últim any es distribueixen en 736 persones d'altres nacionalitats, 551 espanyols, 422 andorrans i 147 francesos, i entre els nacionals de Portugal hi ha una davallada de 166 inscrits.El recull d'Estadística reflecteix que la majoria de la població, un 72,4%, té entre 15 i 64 anys i els menors de 15 anys representen un 12,7% del total. El que deixa un 14,9% d'habitants per sobre dels 64 anys.La dada d'Estadística se situa molt per sota de la població registrada als censos comunals que eren 84.939 habitants a finals d'abril. La xifra representa un creixement de l'1,9% en comparació amb els 83.341 inscrits de l'abril del 2021.