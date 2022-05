El PS vol que un terç de la recaptació de la taxa turística es destini al Fons verd

Actualitzada 16/05/2022 a les 18:33

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha entrat 9 esmenes al projecte de llei reguladora de l'impost sobre les estades en allotjaments turístics. Una d'aquestes proposa que un terç de la recaptació anual de la taxa que es cobrarà als turistes que s'allotgin al Principat es destina al Fons verd, segons informa el partit en nota de premsa. Tanmateix, López proposa que els recursos que s'obtinguin dels Fons es destinin també a accions per a la "desestacionalització del turisme i la creació d'un fons o programa de subvencions per a la formació del sector turístic per tal de garantir l'excel·lència dels serveis oferts".Una altra de les propostes dels socialdemòcrates és que la franja d'edat que quedi exempt de pagar l'impost es mogui dels 12 als 16 anys, i que no s'apliqui en estades superiors a 7 dies amb l'objectiu de "fomentar que els turistes facin una durada turística més llarga al país". A més, consideren que l'impost s'hauria d'aplicar a partir de l'1 de desembre per "donar més marge als operadors econòmics per començar a aplicar la mesura i de pal·liar l'impacte en els preus ja comercialitzats pel sector per a la temporada d'hivern 2022-2023".Finalment, el PS proposa que els agents econòmics representants del sector turístic puguin escollir els seus representants del Consell d'Administració d'Andorra Turisme i crear un taula de diàleg per analitzar el funcionament d'Andorra Turisme i "consensuar propostes per a la seva actualització constant".