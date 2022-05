Dues detencions per maltractar als fills

Actualitzada 16/05/2022 a les 12:36

La policia ha detingut aquest cap de setmana a un home de 39 anys i una dona de 38 per maltractar als seus fills. La primera detenció va tenir lloc el divendres a les 14.06 a Escaldes-Engordany, i s'acusa a l'arrestat d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic per maltractar a la seva filla menor. D'altra banda, ahir a les 20.28 hores els agents van processar a una dona a Ordino, acusada amb el mateix delicte, per maltractar al seu fill menor.El balanç també informa de la detenció el dimarts d'un home resident de 39 anys a la Massana per assetjar i amenaçar a la seva exparella. Se l'acusa d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic i d'un delicte contra la llibertat.