Cultura lliura les claus dels Tallers d'art a dos creadors

Actualitzada 16/05/2022 a les 19:15

La ministra de Cutura i Esports, Silvia Riva, ha entregat aquesta tarda les claus dels tallers d'art, ubicats a la Massana. Segons informa l'executiu en nota de premsa, els espais permetran "contribuir a l'ajut a la creació i facilitar espais de treball als artistes del país". Els artistes seleccionats han estat Rosa Mujal i Alfons Valdés, que ocuparan durant sis mesos dos dels tres espais disponibles per als artistes.D'altra banda, avui s'ha rebut al nou artista que està fent estada a la residència de Faber Andorra, el cineasta experimental nord-americà Colby Theriault Smith. L'artista té previst rodar una pel·lícula experimental "per ressaltar la serenitat natural del pic de Comapedrosa i del parc natural que l'envolta".Durant la seva estada Theriault oferirà un taller de filmació amb telèfons intel·ligents als alumnes de primer curs de Batxillerat Professional del Centre de formació professional d'Aixovall. En segon lloc, projectarà 'Tent to the Garden', un curtmetratge experimental de fantasia sense diàleg i immers en la natura, a la Galeria Tanamana. Finalment, participarà en el Festival Ull Nu per mostrar una versió inacabada de la pel·lícula que rodarà a Andorra durant la seva estada. A més de projectar un dels seus curtmetratges documentals.