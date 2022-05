Carril bici dins del túnel dels Dos Valires

Actualitzada 16/05/2022 a les 17:24

Mobilitat autoritza a partir del divendres el pas de bicicletes en ambdós sentits del túnel dels Dos Valires. En nota de premsa, l'executiu recorda que els ciclistes hauran de portar enllumenat de posició davant de color blanc i darrere de color vermell, així com elements reflectors.Per tal de refermar la seguretat dels ciclistes, Mobilitat està pintant els primers 200 metres del carril que s'ha reservat per a les bicicletes dins de la infraestructura. A més, es reforçarà la senyalització exterior per recordar als vehicles la seva circulació.Segons informa l'executiu, la decisió d'avalar el pas de bicis pel túnel va prendre's després d'haver reunit la setmana passada al Comitè de Túnels. L'òrgan administratiu va encomanar un informe extern per complementar l'avaluació del nivell de risc que pot pressuposar la circulació d'aquestes per l'interior de la infraestructura.