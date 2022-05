Les negociacions de l’acord d’associació amb la Unió Europea han entrat en una fase cabdal. Així ho assegurava el cap de Govern, Xavier Espot, dijous passat a la comissió d’exteriors durant la compareixença que va oferir per explicar l’estat de l’acord. Per entendre millor l’acord d’associació, demà el Govern ha programat xerrades sobre programes europeus en les quals participarà l’expert en dret de la Unió Europea, Joaquim Llimona.



Des de quina posició es partia a l’inici de la negociació?

Des que Andorra va aprovar l’acord comercial als anys 90 la legislació s’ha anat aportant a la legislació europea. Per exemple, les normes

#1 Quo Vadis

(15/05/22 07:02)