La fi de l'encanteri

El MoraBanc perd contra el Tenerife i s’enfonsa a la LEB Or quan tenia el triomf a tocar

Era la darrera cançó, van encendre el llum i es va acabar l’encanteri. El MoraBanc Andorra va tancar ahir una inoblidable etapa de vuit temporades a la Lliga Endesa i cau a l’infern de la LEB Or com a conseqüència de la derrota davant el Lenovo Tenerife (75-77). I, ironies del destí i com a jugada macabra final, la tomba la va cavar Shermadini amb quatre punts als darrers 11 segons i els àrbitres, en fer la bufarada innecesària i definitiva quan l’equip s’estimbava. Amb el pavelló aguantant l’alè i amb un 73-75 a falta de dos sospirs, els jutges