L’executiu ho atribueix a problemes que han sorgit des de la implantació d’un nou programa de comptabilitat

Algunes empreses que tenen un volum de treball important contractat amb el Govern comencen a tenir problemes de tresoreria per poder complir els seus compromisos comptables. La causa és el retard que estan patint a l’hora de cobrar les factures de Govern, oficialment, segons fonts de l’executiu, a causa d’un canvi en el programa informàtic que està provocant més dificultats d’adaptació de les previstes, així com un problema sobtat de recursos humans.

Encara que ahir no va ser possible contactar amb el ministeri de Finances per disposar de més detalls d’aquest conflicte que ha deixat de ser puntual, algunes de les

#1 Paco

(14/05/22 07:25)