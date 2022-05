La concessió del Govern de l’espai especialitzat en adolescents amb trastorns de conducta i addiccions es farà el proper mes de juny

La concessió del Centre residencial d’educació intensiva (CREI) serà adjudicada el mes de juny a una de les dues empreses catalanes que competeixen per accedir-hi. Un cop s’hagi adjudicat la concessió, l’empresa que gestionarà el centre tindrà 30 dies per signar el contracte i un cop es firmi se sabrà la data d’entrada en funcionament, que estarà pactada entre el Govern i l’empresa. Des de l’executiu es va apuntar que l’inici de l’activitat al CREI “s’espera que sigui com abans millor, però encara no s’ha arribat al tràmit que determinarà la data de la seva entrada en funcionament”.

El CREI estarà