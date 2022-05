Va tancar la porta amb clau fins que va arribar la policia i va procedir a la detenció

La sòcia de la perruqueria Estil-Ger d’Encamp va posar en risc la seva vida –en un actuació que ella mateixa va definir ahir d’arriscada– en atrapar un home que acabava de robar els diners de la caixa, empènyer-lo a dins del local i esperar amb la porta tancada la policia perquè procedís a la detenció del lladre.



Els fets van tenir lloc a les 13.45 hores, quan en aquells moments no hi havia clientes i dues de les treballadores havien anat a dinar. Una altra de les perruqueres va indicar a la propietària que aprofitaria per fer una sessió de raigs

#1 esteve

(13/05/22 06:43)