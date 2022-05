Els contagis de covid augmenten a 439 en una setmana

Actualitzada 12/05/2022 a les 06:46

La pandèmia ha viscut la darrera setmana un repunt de contagis després de registrar un increment amb la detecció de 439 nous positius, segons va informar ahir el ministre portaveu, Eric Jover.Davant d’aquesta situació, Jover va apuntar que caldrà analitzar l’evolució de la transmissió del virus per veure “si ens trobem amb una certa volatilitat al voltant de 300-400 casos o si hi ha un repunt” de la pandèmia.L’augment d’infeccions ha comportat un ascens dels casos actius que ahir se situaven en 639, 96 per sobre de la xifra de dimecres passat, amb 343 recuperacions d’afectats en l’última setmana. La millora més important s’ha produït a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on ahir hi havia dos pacients amb la covid ingressats, dos menys que la setmana anterior. Pel que fa a la unitat de cures intensives, només hi havia un pacient contagiat de la covid que no requeria suport de ventilació mecànica.Pel que fa a l’escenari, Jover va destacar que no hi ha cap aula sotmesa a cap mena de vigilància per la covid. A més, el consell de ministres va decidir prorrogar una setmana més les mesures vigents per la pandèmia que afecten, principalment, la protecció, que s’ha de mantenir als centres sanitaris i sociosanitaris.