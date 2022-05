Els positius augmenten a 439 en l'última setmana

Actualitzada 11/05/2022 a les 17:41

Els contagis de covid han registrat un increment respecte a les xifres de les setmanes anteriors amb la detecció de 439 positius segons ha informat el ministre Portaveu. Eric Jover ha indicat que s'haurà d'analitzar amb l'evolució de la transmissió del virus "si ens trobem amb una certa volatilitat al voltant de 300-400 casos o si hi ha un repunt" de la pandèmia.L'augment d'infeccions ha comportat un ascens dels casos actius que se situen en 639, 96 per sobre de la xifra de dimecres passat, amb 343 recuperacions d'afectats en l'última setmana. La millora més important s'ha produït a l'hospital ja que només hi ha dos pacients amb la covid ingressats, dos menys que la setmana anterior, i només hi ha un contagiat a l'UCI i no requereix suport de ventilació mecànica.Jover ha destacat que no hi ha cap aula sotmesa a cap tipus de vigilància per la covid i que el consell de ministres ha decidit prorrogar una setmana les mesures vigents per la pandèmia i que afecten principalment a la protecció que s'ha de mantenir als centres sanitaris i sociosanitaris.