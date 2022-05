Els alumnes d'FP mostren suport a la candidatura de Reserva de la Biosfera

Actualitzada 11/05/2022 a les 20:17

Els alumnes del Centre de Formació Professional d’Aixovall han mostrat el seu suport al projecte de candidatura per esdevenir el primer país íntegrament Reserva de la Biosfera de la Unesco, segons informa l'executiu en un comunicat. Així, el centre, que que és Escola Verda i forma part de la Xarxa d’Escoles associades a la Unesco, va fer extensiu el projecte a diferents actors i tant l’Escola Andorrana de Primera Ensenyança de Sant Julià de Lòria com la Llar de Lòria, es van sumar a la iniciativa.Per això, aquest migdia representants dels diferents grups s’han desplaçat al cartell d’entrada a la Vall del Madriu-Perafita-Claror –declarada patrimoni de la humanitat per la Unesco el 2004– per cobrir-lo amb una bufanda gegant que s’ha teixit al centre i feta amb plàstics reciclats per simular la protecció d'un espai natural del país. La proposta escolar té la voluntat de crear consciència sobre l’economia circular i com es poden reaprofitar matèries per crear nous elements. Per això, la bufanda es tornarà a reciclar per aprofitar-ne el plàstic de nou, segons explica Govern.Els representants s’han dirigit després al Consell General, on han entregat a la síndica general, Roser Suñé, una llibreta amb diferents desigs i suggeriments. Els joves han demanat a Suñé que els faci extensius al conjunt dels consellers generals, perquè puguin servir per inspirar al Parlament a l’hora de legislar per protegir el patrimoni natural i cultural del país.