Catalunya aprova l'obertura de la delegació al Principat

La Generalitat considera Andorra “un soci imprescindible”

El consell executiu de la Generalitat de Catalunya va aprovar ahir l’obertura d’una delegació al Principat, amb seu a Andorra la Vella, tal com va anunciar el març que faria. La creació de la delegació a Andorra via decret es va aprovar conjuntament amb l’obertura de tres oficines més: a l’Àfrica meridional, amb seu a Pretòria; a Corea del Sud, amb seu a Seül, i al Japó, amb seu a Tòquio. Ara s’obrirà un concurs públic per escollir el delegat de cada nova oficina.



Amb l’obertura d’una delegació a Andorra, segons un comunicat de premsa de la Generalitat, s’eixampla la cobertura

#7 xita

(11/05/22 08:13)



#6 Marcel

(11/05/22 07:57)



#5 una mica de seny

(11/05/22 07:42)



#4 No cal

(11/05/22 07:36)



#3 QM

(11/05/22 07:34)



#2 Ciutadana

(11/05/22 07:10)



#1 The Observer

(11/05/22 06:51)