Cabanes es presentarà a les primàries de Liberals

Actualitzada 10/05/2022 a les 12:25

Josep Maria Cabanes va començar a recollir ahir firmes per presentar-se a les primàries de Liberals i convertir-se en candidat a cap de Govern. Si no hi ha cap nova sorpresa, l'exministre d'Interior amb el govern Forné tindrà com a rival a Judith Pallarés, la ministra d'Afers Socials i Igualtat. Cabanes va ser contactat per dirigents del partit després de la sorprenent renúncia del líder liberal, Jordi Gallardo, que ha anunciat que deixarà la política quan acabi la legislatura i que renuncia a presentar-se a les primàries del partit que està en coalició de Govern.Cabanes és un històric militant de l'antic PLA i membre fundador juntament amb Marc Forné i Francesc Cerqueda. El partit va néixer a Andorra la Vella a principis de la dècada dels 90 i al cap de dos anys es va expandir as Escaldes-Engordany i després a la resta de parròquies, excepte Sant Julià de Lòria, on l'espai l'ocupa Unió Laurediana. Cabanes també va estar 7 anys a l'oposició del comú d'Andorra la Vella i del 2001 al 2007 va ocupar la cartera de ministre de Justícia i Interior amb l'executiu liberal de Marc Forné. També va ser quatre anys secretari general del PLA.La presentació de candidatures finalitza avui a les 12 de la nit i Cabanes i els militants i afiliats que li donen suport estan treballant intensament per recollir les firmes que possibilitin la seva candidatura.