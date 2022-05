Interior tria l'empresa Opció per analitzar el clima laboral a la presó

El ministeri descarta la possibilitat de conflicte d’interessos per la selecció

Opció Group ha estat l’elegida pel ministeri de Justícia i Interior per fer l’estudi sobre el clima laboral a la presó, un centre que viu instal·lat en la tensió permanent amb tres sindicats més centrats a defensar quotes de poder que la situació laboral i on la sintonia entre el director i el director adjunt és inexistent, segons fonts internes de la mateixa presó.



El ministre Josep Maria Rossell intenta d’aquesta manera apuntar els problemes que fa que la presó sigui un focus de notícia permanent per afers que poc tenen a veure amb la institució i més per problemes interns