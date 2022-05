Una casa de canvi argentina reconeix que va desviar diners dels clients a BPA

Actualitzada 07/05/2022 a les 06:22

Óscar Rigano, propietari de la casa de canvi del Grup Jonestur de l’Argentina, ha declarat a Andorra pel desviament de fons que va fer abans del 2015 a BPA, segons ha publicat el mitjà argentí La capital. Rigano va confessar que el 90% dels nou milions que tenia al Principat no són de la seva empresa, sinó d’estalviadors de la ciutat del Mar del Plata. Rigano va manifestar que “els clients propietaris dels diners no ho sabien” i que “se’ls ha de retornar l’import a ells”.Rigano va declarar que abans del 2015, i per raons de seguretat, part dels diners dels estalviadors eren enviats a dipòsits de comptes oberts a BPA, on tenia comptes amb el seu nom i d’altres en nom de societats creades per l’empresa amb la finalitat d’ingressar majoritàriament diners que no eren seus, sinó de clients, segons recull el mitjà argentí.