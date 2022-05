L’executiu preveu que les empreses que no podran tornar els deutes aniran a l’alça i amplia el termini per demanar la prestamització

El Govern preveu que el nombre d’empreses que no puguin fer front als crèdits tous vagi a l’alça aquest any. Si bé el ministre de Finances, Eric Jover, no va detallar la previsió per a aquest any, va reconèixer que quan s’acostin les dates finals dels venciments hi haurà un important nombre d’entitats que assumiran que no podran fer front al retorn dels pagaments i, en conseqüència, el nombre de crèdits fallits “s’incrementarà significativament”. L’executiu ja va haver-se de fer càrrec dels crèdits de sis empreses que el 2021 van fer fallida. En total, el cost d’aquests crèdits va arribar

