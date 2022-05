Jover insta les companyies d'autobús a acceptar l'oferta

El ministre proposa a les empreses que aprovin les condicions de la compensació per l’abonament de 30 euros per continuar negociant

Govern proposa a les dues companyies concessionàries de les línies de transport nacional regular de viatgers, Autocars Nadal i l’UTE Coopalsa, que acceptin la part del tracte tancada per poder posar en marxa les compensacions per la gratuïtat de l’abonament del transport públic. Tot i això, el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, va assegurar que això no frena que posteriorment es pugui continuar parlant de les compensacions pels abonaments de 30 euros o fins i tot si ho consideren que es pugui arribar a la justícia. En aquest sentit, Jover va advertir les empreses que “per tal d’evitar

#1 mm

(05/05/22 08:13)