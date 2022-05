Govern promou un centre de resolució de conflictes empresarials

Actualitzada 05/05/2022 a les 06:31

L’executiu va aprovar ahir un paquet de mesures vinculades amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, que pretenen millorar la relació entre l’administració i l’organisme. A més de la signatura d’un acord d’entesa amb la Cambra per impulsar el seu caràcter consultiu i promoure l’intercanvi de propostes, el consell de ministres va aprovar la creació d’un centre de resolució de conflictes empresarials per evitar que les societats arribin a la via judicial. “L’objectiu és doble, per una banda, volem afavorir que les empreses evitin els jutjats, però també evitar que aquests casos arribin al sistema judicial perquè no col·lapsi”, va remarcar Eric Jover.