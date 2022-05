368 nous contagis de covid la darrera setmana

Actualitzada 05/05/2022 a les 06:31

Al llarg de la setmana passada es van detectar al Principat 368 casos de covid, 36 més que en el període anterior. El ministre portaveu, Eric Jover, va anunciar que l’executiu fa un pas més en la flexibilització de les poques mesures vigents per a la contenció de la covid-19, reduint els cribratges als centres sociosanitaris, centres de dia i cases pairals. D’aquesta manera, els usuaris passaran de fer-se un test setmanal a fer-lo mensual, mentre que el personal se l’haurà de fer cada quinze dies. Pel que fa al protocol de cribratges en cas de sortida dels centres sociosanitaris, els usuaris hauran de fer-se un sol test d’antígens al quart dia del retorn, mentre que en les sortides freqüents només se’n farà un per setmana. El ministre va detallar que actualment hi ha quatre persones hospitalitzades pel virus, una més que la setmana passada. Dos pacients es troben a planta i dos a l’UCI. La tendència de contagis és ascendent, però no genera pressió assistencial.