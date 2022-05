Quatre mesos d'espera per a tenir l'avaluació de discapacitat

Actualitzada 04/05/2022 a les 12:19

El Consell General informa que actualment hi ha quatre mesos d'espera per a obtenir l'avaluació i la valoració de la Comissió Nacional de Valoració (Conava), en resposta a la pregunta formulada per la presidenta suplent i consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar. En aquesta llista d'espera hi ha a hores d'ara 88 persones que han sol·licitat la valoració i es troben en espera de ser avaluades.L'ajornament de les exploracions, a conseqüència de la pandèmia de la covid-19, juntament amb el decret que obliga que el diagnòstic sigui realitzat per un metge de la Conava, ha allargat a quatre mesos el període d'espera per a poder ser avaluat, i d'un mes per a la valoració i el reconeixement del grau de discapacitat si escau, segons s'apunta al butlletí.Per tal de reduir el termini d'avaluació, el Consell General informa que Govern incorporarà un metge avaluador addicional. La contractació es preveu per a principis d'aquest mes i suposarà que "les 88 persones que resten en espera puguin ser explorades per aquest professional".